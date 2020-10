Paolo Diana sul podio al Legend Show

Paolo Diana è salito sul terzo gradino del podio al Legend Show, l’evento di apertura del 18° Rallylegend. La manifestazione è stata entusiasmante e Paolo è stato protagonista di una splendida performance, regalando emozioni forti a tutti gli spettatori. La gara spettacolo è stata vinta dall’asso americano Ken Block mentre al secondo posto si è classificato il francese Adrien Foumaux. Paolo Diana, affiancato dal navigatore Francesco Fresu, è apparso visibilmente emozionato dopo la gara. “Ieri sera abbiamo iniziato il riscaldamento in vista delle prove speciali vere del week-end. E’ stato molto bello misurarsi in questo gioco delle rotonde insieme a tanti campioni e salire sul podio con Adrien Foumaux e Ken Block: ognuno di loro è un top driver in quello che fa. Essere lì con loro è stato per me un motivo di grande orgoglio. Mi ha fatto molto piacere anche avere regalato l’emozione del podio al mio amico e navigatore Francesco Fresu, al suo primo Rallylegend”. Il navigatore sardo ha vissuto un’esperienza che non dimenticherà. “E’ stato molto divertente fare i tondi con Paolo Diana ed emozionante salire poi sul podio. Oggi inizia lo show sulle prove speciali”.



