Paralimpico - Biliardo in Carrozzina? Si può!

Il Progetto «Biliardo in carrozzina», su presa visione dell’ Italia dove nasce nel 2019 grazie a Luca Bucchi, tetraplegico in seguito ad un incidente, e a Roberto Dell’Aquila, suo ex assistente domiciliare. Inizia così, solo grazie alla loro passione e voglia di fare, un movimento che, partito dall’unica sala accessibile a Roma, ha visto in pochi mesi allargarsi a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale italiano reclutando giocatori ed appassionati che, risvegliati dalla possibilità di riprendere in mano la stecca, hanno (ri)cominciato a frequentare le sale accessibili da nord a sud. Il mese di ottobre 2021 la Federazione Sammarinese Biliardo Sportivo (Fe.Bi.S.S.), sulla ventata di emozioni delle Olimpiadi Paralimpiche, avvierà l’iter per un protocollo d'intesa con i Comitati Paralimpici Sammarinese e Italiano con il quale il mondo della disabilità entrerà a pieno titolo nell'attività sportiva della federazione. Verrà così messa la prima pietra di un progetto che ha l'obiettivo non solo di portare la Fe.Bi.S.S. nel novero delle Federazioni che promuovono lo sport paralimpico, così da offrire l’opportunità di praticare questo sport a tutte le persone con disabilità, ma anche di massimizzare le potenzialità di sviluppo del biliardo e lo svolgimento delle attività sportive promozionali e agonistiche, nazionali ed internazionali di tutte le specialità (stecca, carambola, boccette) per atleti con disabilità fisica. Il documento ha quindi deciso di attivare l'iter per l'inserimento della Fe.Bi.S.S. tra le Federazioni paralimpiche e dell'avvio del piano di sviluppo dell'attività.

c.s. C.F della Fe.Bi.S.S.