Parigi capitale europea Fair Play 2026

Parigi capitale europea Fair Play 2026.

In questi giorni la Segreteria Generale di European Fair Play Movement (EFPM) ha comunicato ai propri Comitati Nazionali Fair Play e non solo l’Invito Primo Bando del 31° Congresso Europeo Fair Play e Cerimonia di consegna dei Premi Europei Fair Play che si terranno a Parigi, Francia nei giorni 3 e 4 dicembre 2026. Gli eventi sono organizzati dal Movimento Europeo Fair Play (EFPM), in collaborazione con il CNOSF, la FCFF e la SKEMA Business School, con la cooperazione di organizzazioni partner. La due giorni parigina sarà così articolata: - 3 dicembre 2026 Cerimonia Premi Europei Fair Play – CNOSF Auditorium Pierre de Coubertin, Parigi. - 4 dicembre 2026 31° Congresso Europeo Fair Play sul Tema: Sport, Spirito di Umanità – SKEMA Business School Campus Grand Paris, Parigi; il Congresso approfondirà i temi del Fair Play, della tutela, dello sport pulito e del futuro dello sport, alla presenza di relatori e ospiti internazionali. In seguito saranno comunicati ulteriori dettagli sul Programma e sulle modalità di partecipazione. All’importante appuntamento continentale sarà presente anche una Delegazione del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) riconosciuto ufficialmente quale membro effettivo di EFPM.

C.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

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