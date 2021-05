Parma: tre titoli regionali per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino

2° prova regionale del Campionato UISP, 1° e 2° categoria lo scorso primo maggio a Parma. Buone le prestazioni delle atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnate dalla tecnica Mariachiara Bacciocchi. Che portano a casa tre titoli regionali: al corpo libero; fune e cerchio.









Nella 2° categoria Allieve 2010, Irene Di Rosa si è classificata 6° al cerchio e 9° al corpo libero, mentre nella classifica Regionale, calcolata in base ai migliori punteggi tra le due prove, Irene ha raggiunto la 5° posizione al cerchio e 9° al corpo libero.

Nella 2° categoria Esordienti, 1° posto per Noemi Pelliccioni al corpo libero, 5° per Gaia Corbelli e 8° per Luna Moschella. Alla fune 2° posto per Lucia Frisoni, al cerchio 1° posto per Luna Moschella, 2° per Noemi Pelliccioni, 3° per Lucia Frisoni e 4° per Gaia Corbelli. Nella classifica Regionale, 1° posto al corpo libero per Noemi che conquista quindi il titolo di Campionessa Regionale, 4° Gaia, 6° Luna. Alla fune, titolo di Campionessa Regionale a Lucia. Al cerchio, titolo di Campionessa Regionale a Luna, 2° posto per Noemi , 3° per Lucia e 4° posto per Gaia. Irene, Lucia, Noemi e Luna, hanno preso parte, in questa seconda prova, anche al Collettivo Corpo Libero, dove si sono piazzate al 2° posto e 2° posto anche nella classifica Regionale.