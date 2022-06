Parte il Centro estivo organizzato dalla Fspav

Torna il Centro estivo organizzato dalla Federazione sammarinese pallavolo in collaborazione con la società Beach & Park Volley. I corsi sono settimanali e partono già dal 17 giugno per concludersi dopo 10 settimane il 9 di settembre. Sono aperti a bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 15 anni. Due sono le possibilità: la settimana SILVER che vede impegnati i giovanissimi dalle 8 alle 13 di mattina (costo di 65 euro a settimana) e la settimana Gold (115 euro a settimana) nella quale gli animatori della Fspav si prenderanno cura degli ospiti dalle 8 di mattina alle 17. Naturalmente sono previsti SCONTI nel caso si partecipi al Centro estivo per due, tre o più settimane. Le attività del Centro estivo sono organizzate nella palestra Casadei a Serravalle e sugli adiacenti campi di beach volley. Pallavolo e beach volley sono i principali riferimenti sportivi ma saranno alternati ad altre attività gioco-motorie e creativo-didattiche tutte organizzate dagli animatori e dagli istruttori. Per avere maggiori informazioni su orari, attività, scoutistica e quant’altro, si può telefonare allo 0549885678 o scrivere alla mail segreteriafspav.sm.