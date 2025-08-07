Parte il countdown per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: ecco il poster 2025

Parte il countdown per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: ecco il poster 2025.

-La creatività porta ancora una volta la firma di Aldo Drudi e vuole trasmettere l’offerta dell’evento, dentro e fuori il circuito.

-I promotori: “Il nostro è un evento di sistema. Quest’anno sarà possibile trovare occasioni di divertimento e intrattenimento diffuse su tutto il territorio”.

-Red Bull conferma un calendario di appuntamenti imperdibili a tema motori e musica.



A poco più di un mese dal Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, è il lancio del poster 2025 a far partire il countdown che scandirà l’avvicinamento all’appuntamento, in programma nella Motor Valley dal 12 al 14 settembre.

Il poster svela un nuovo capitolo del progetto di marketing territoriale, che racconta al mondo il legame virtuoso tra la Riders’ Land, i suoi piloti e l’adrenalinico mondo delle due ruote.

Un legame nel quale Red Bull, per il terzo anno title sponsor dell’evento, si inserisce alla perfezione con la sua carica comunicativa.

“Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è un evento di sistema – commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Rimini, con i comuni della Riviera (Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica) e Misano World Circuit – che vede tutto il territorio, insieme a un partner globale come Red Bull, impegnati ad offrire un’esperienza indimenticabile dentro e al di fuori del circuito.

Il pubblico riconosce e premia questo sforzo: lo scorso anno sono state oltre 160.000 le presenze, con una ricaduta economica di oltre 85 milioni di euro, rendendo l’evento un prodotto strategico per l’industria dell’accoglienza e uno straordinario veicolo di promozione turistica.

Quest’anno il clima di festa sarà presente più che mai, con occasioni di divertimento e intrattenimento diffuse su tutto il territorio”.

Il poster, affidato anche quest’anno alla creatività di Aldo Drudi e della Drudi Performance, vuole comunicare proprio questo: l’enorme offerta che l’evento riesce ad esprimere non solo in circuito, ma anche in Riviera e nella Repubblica di San Marino.

“È quello che ci diversifica da tutti gli altri eventi – spiega Aldo Drudi –.

Con questo manifesto si completa un trittico di creazioni che abbiamo inaugurato nel 2023, creando una commistione tra lo stile ben riconoscibile delle vie di fuga del Misano World Circuit, lo stile racing e quello di Red Bull.

Dopo i frutti eccezionali ottenuti nei due anni passati, abbiamo confermato questa linea, ma con qualcosa di nuovo nella cromia.

Sono confermati i colori del circuito e quelli di Red Bull, ma abbiamo sottolineato in maniera diversa e ancor più sofisticata l’offerta della Riviera, rappresentata nella sua veste notturna e nelle sue spiagge, anche grazie al rimando all’Isola delle Rose.

È bello meravigliarci ancora di fronte alle potenzialità di questo stile decisamente originale, estivo, dinamico e, aggiungo, racing balneare”.

Anche quest’anno Red Bull è pronta ad energizzare il weekend del Gran Premio con una serie di appuntamenti imperdibili.

Si parte con la Red Bull Riders Night, in programma a Riccione giovedì 11 settembre e a Rimini venerdì 12 settembre: le due iconiche località si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, tra musica, show e spettacolari esibizioni.

Sempre venerdì, il circuito di Misano ospiterà l’attesissima KTM Orange Parade: una grande parata di moto che colorerà la pista coinvolgendo centinaia di appassionati e piloti.

Per tutto il fine settimana, sono previste grandi novità e sorprese anche nell’area della Fan Zone (Misanino), che sabato sera ospiterà un dj set organizzato da Red Bull in collaborazione con Nameless.

Special guest della serata sarà il dj e produttore musicale Afrojack.



C.s. Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: