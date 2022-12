Parte il progetto di Calcio Camminato

La pratica costante e continuativa dell’attività fisica comporta benefici connessi al controllo motorio ed all’incremento dell’equilibrio, della forza, della coordinazione, della flessibilità e della resistenza. L’attività fisica, inoltre, svolge un ruolo fondamentale nella riduzione del rischio di patologie cardiovascolari, metaboliche e neoplastiche; ha un’azione benefica sulla salute mentale, in quanto aiuta a prevenire e a controllare stati di ansia e depressione e migliorare la funzione cognitiva. Contrasta inoltre l’insorgenza dell’epatosteatosi e dell’osteoporosi. Nei soggetti affetti da diabete mellito la pratica di attività fisica migliora il controllo glicemico, riduce l’insulino-resistenza e induce effetti favorevoli sugli altri fattori di rischio cardiovascolari quali il peso, l’ipertensione e la dislipidemia. L’ Organizzazione Mondiale della Sanità propone ai pazienti diabetici di tipo 2 di effettuare almeno 150 minuti di esercizio fisico alla settimana di intensità moderata-intensa, distribuiti in almeno tre giorni alla settimana. I diabetici a San Marino risultano essere ad oggi 2.327, e per questi pazienti l’esercizio fisico rappresenta un cardine fondamentale nel trattamento della propria patologia. Per questo motivo il Modulo Funzionale di Malattie Endocrino-Metaboliche afferente all’UOC Medicina Interna dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, in collaborazione e su proposta della Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, sta cercando di coinvolgere i diabetici over 50 in un progetto di Calcio Camminato (una versione del gioco del calcio con regole particolari, come il divieto di correre e di fare contrasti) con l’obiettivo – attraverso lo strumento ludico - di fornire loro un’opportunità per ridurre la sedentarietà e per socializzare in gruppo, riducendo al minimo i rischi di infortuni normalmente connessi ad una normale partita di calcio. L’attività prevede un allenamento settimanale di circa un’ora e mezza; sarà gratuita e coordinata da preparatori atletici specializzati. Si svolgerà alla palestra di Fonte dell’Ovo il mercoledì sera alle 18:15 a partire dalla metà di gennaio e per i tre mesi successivi. Progetti simili sono stati recentemente realizzati in Portogallo e hanno consentito di ottenere benefici in termini di miglioramento dell’assetto glicometabolico, del peso e di altri parametri cardiovascolari, così come atteso e dimostrato da alcuni studi scientifici internazionali. La riunione informativa e di presentazione per tutti i pazienti diabetici interessati si terrà mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 18:15 presso la Casa del Calcio di Montecchio.

