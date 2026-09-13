Partecipazione delle classi seconde e terze della Scuola Media a SportInFiera, l'intervento di 22 Federazioni

Partecipazione delle classi seconde e terze della Scuola Media a SportInFiera, l'intervento di 22 Federazioni.

Le Federazioni sportive sotto riportate, intendono esprimere profondo disappunto in merito alla decisione di escludere dalla partecipazione a SportInFiera 2026 le classi seconde e terze della Scuola Media di San Marino. La scelta, resa nota tramite il comunicato diffuso e articoli di giornale condivisi, si basa su motivazioni che riteniamo poco rilevanti rispetto all’importanza educativa, sociale e formativa che lo sport dovrebbe rivestire per i giovani nella società contemporanea e per il nostro territorio. In un momento storico nel quale si sottolinea quotidianamente la necessità di promuovere uno stile di vita sano, di contrastare la sedentarietà e l’isolamento, di favorire il benessere mentale e fisico, di fornire stimoli positivi, di combattere la violenza, di dare valore al rispetto dell’altro e di prevenire l’abbandono della pratica sportiva nelle giovani generazioni, l’esclusione di una fascia di età così delicata da un evento rivolto principalmente a essa, non è facilmente accettabile. È noto, infatti, che il fenomeno del drop-out sportivo si concentra in maniera significativa nella fascia d’età adolescenziale, tra i 13 e i 15 anni, per cui occorrerebbe rendere accessibili più occasioni, iniziative ed esperienze capaci di mantenere le ragazze e i ragazzi vicini allo sport, anziché ridurre le opportunità di partecipazione.

SportInFiera non è solo una giornata fuori dall’aula o un momento di semplice svago, è un’occasione unica che permette a ragazze e ragazzi di scoprire discipline diverse, di incontrare le realtà sportive del territorio, di sperimentare nuove attività, di misurare loro stessi in un contesto differente, di mettersi in gioco e di trovare nuova motivazione per continuare o iniziare a praticare sport, con tutti i benefici che ne conseguono per il loro futuro. Sottolineiamo, infine, che non tutti gli studenti e le studentesse praticano già attività sportiva agonistica o dilettantistica e un’esperienza di questo tipo potrebbe rappresentare un’opportunità fondamentale e irripetibile per alcuni di loro. Ci auguriamo pertanto che il Collegio possa riesaminare la decisione e considerare la possibilità di consentire anche alle classi seconde e terze di partecipare alla manifestazione di SportInFiera, individuando, qualora necessario, soluzioni organizzative che possano conciliare le esigenze della scuola con il valore dell’iniziativa. Scuola, Federazioni Sportive e Istituzioni devono lavorare nella stessa direzione, perché ai ragazzi e alle ragazze sia trasferito un messaggio preciso: lo sport è per tutti e tutte e nessuno deve sentirsi escluso.

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