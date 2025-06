"Patrizio Morini è il nuovo mister del Faetano Calcio. Francesco Donnini confermato DS fino al 2029"

Una conferma e una novità per il futuro della Società Calcio Faetano. La conferma è quella del direttore sportivo Francesco Donnini, con cui è stato siglato un accordo fino al 2029. La novità riguarda il tecnico che guiderà la prima squadra nella prossima stagione. Si tratta di Patrizio Morini, allenatore che vanta una carriera ricca di successi tra Eccellenza e Serie D. Originario della provincia di Perugia ma per molti anni radicato in Alto Adige, Morini è un allenatore di prima categoria UEFA Pro. Negli ultimi 15 anni ha conquistato 15 trofei ufficiali tra campionati e coppe tra Eccellenza, Serie D, Coppe Italia regionali, provinciali e una prestigiosa Coppa Italia Nazionale alla guida del St.Georgen, con cui è rimasto 12 anni. In Alto Adige ha allenato le squadre più importanti tra cui Bolzano, Merano e Brunico. L’ultima esperienza è stata 2 anni a Bressanone in cui ha ottenuto la vittoria del Campionato di Promozione senza sconfitte e con 21 punti di vantaggio sulla seconda nel primo anno, e la vittoria della Coppa Italia Provinciale e poi quella Regionale e accesso alla fase nazionale in Eccellenza il secondo anno. Arrivato a San Marino, Mister Morini ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. “Dopo tanti anni tra Serie D ed Eccellenza sono pronto a questa nuova sfida - dichiara - in un campionato che non conoscevo e che ho scoperto essere di buon livello.” Il tecnico arriva a Faetano con tanta voglia di fare bene: “Voglio regalare alla società e ai ragazzi delle soddisfazioni. Ho trovato nel Presidente Gasperoni e nel Direttore Sportivo Donnini due persone di una affabilità unica.” “Sono molto contento di questa collaborazione - dichiara il Presidente Gasperoni - e di portare nel campionato sammarinese un mister dalla carriera importante come Morini. Con lui siamo al lavoro per costruire una rosa che possa confermare la buona stagione appena trascorsa”.

C.s. Faetano Calcio

