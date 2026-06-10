Pattinaggio artistico: San Marino protagonista al “Memorial Filippini e Dall’Acqua International”

Si è conclusa con risultati incoraggianti e importanti segnali di crescita la partecipazione degli atleti sammarinesi al “Memorial Filippini e Dall’Acqua International”, giunto alla sua, prestigiosa competizione internazionale di pattinaggio artistico organizzata dalla società sportiva Pietas Julia, con la collaborazione tecnica della Federazione Sammarinese Roller Sports, con il patrocinio della delegazione nazionale AICS, l’amministrazione comunale di Misano Adriatico, il patrocinio CSIT e la delegazione CONI Rimini. L’evento, che è stato svolto in dieci giornate di gare, dal 2 all’11 giugno, e ha richiamato atleti provenienti da numerose realtà sportive e da diverse nazioni, ha confermato il proprio profilo internazionale, registrando anche una significativa presenza di atleti provenienti da Israele, tra le delegazioni più numerose presenti in gara. Quattro gli atleti bianco-azzurri impegnati in gara, protagonisti di prestazioni che hanno evidenziato impegno, crescita tecnica e determinazione. La prima a scendere in pista è stata Beatrice Casarin, impegnata nella categoria Cadetti B, che ha conquistato una brillante seconda posizione finale. L’atleta sammarinese è riuscita a mantenere alta la concentrazione, portando a termine un programma ben eseguito e confermando una crescita costante. Residente a Treviso, Beatrice si allena lontano dal Titano, affrontando con grande dedizione un percorso impegnativo che richiede costanza e sacrificio. Per lei ogni esperienza agonistica rappresenta un’opportunità di miglioramento, non solo tecnico ma anche personale. Ora la sua attenzione è rivolta al Campionato Italiano di Rimini, in programma tra poche settimane, dove presenterà i suoi due nuovi programmi con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto e proseguire la preparazione in vista del Campionato Europeo. Dietro ai risultati ottenuti vi sono grande passione, impegno quotidiano e il prezioso supporto del team di allenatori che la segue nel proprio percorso sportivo. Secondo atleta a gareggiare con i colori della Repubblica di San Marino è stato Fabio Bernardini, nella categoria Master Divisione Over 40, protagonista di una prestazione di carattere. Nonostante una caduta nella combinazione doppio lutz–doppio toeloop, Bernardini è riuscito a mantenere lucidità e determinazione, completando un programma ben strutturato che gli ha permesso di conquistare la prima posizione finale. Buona prova anche per Elisa Benedettini, impegnata nella categoria Solo Dance Seniores International. L’atleta si è classificata ottava nella Style Dance e nona nella danza libera, ottenendo infine un piazzamento complessivo all’ottavo posto. Nonostante la stanchezza accumulata e due settimane di stop forzato per motivi di salute nelle settimane precedenti alla competizione, Elisa è riuscita a portare a termine il programma in maniera soddisfacente, dimostrando determinazione e capacità di gestione delle difficoltà. Ha ben figurato anche la giovane Evelyn Quercia, nella categoria Esordienti Regionali B, categoria estremamente numerosa, che ha affrontato la competizione con grande concentrazione e determinazione. Evelyn ha eseguito un programma convincente, caratterizzato da salti singoli ben realizzati, mostrando buoni segnali di crescita anche negli altri elementi tecnici del programma. Pur con qualche dettaglio ancora da consolidare, aspetto naturale nel percorso di crescita e nel passaggio di categoria affrontato rispetto alla scorsa stagione, l’atleta ha saputo gestire bene la gara, chiudendo in 30ª posizione e confermando un percorso di miglioramento importante. La partecipazione al “Memorial Filippini e Dall’Acqua International” rappresenta dunque un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita del movimento sammarinese del pattinaggio artistico, tra risultati prestigiosi, esperienza internazionale e uno sguardo già rivolto ai prossimi importanti appuntamenti della stagione.

Comunicato stampa

Federazione Sammarinese Roller Sports









