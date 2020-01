#ONELASTSHOT Per Kobe. Il 2 febbraio il basket lo ricorda in tutta Italia. A Rimini appuntamento alla Polisportiva Stella

Per Kobe. Il 2 febbraio il basket lo ricorda in tutta Italia. A Rimini appuntamento alla Polisportiva Stella.

Domenica se n’è andato un amico, una leggenda del basket e un grandissimo uomo, profondamente legato al nostro paese nel quale ha anche vissuto per qualche anno al seguito di suo padre, anche lui giocatore di basket. Grazie ai social, giocatori e appassionati si stanno organizzando in tutta Italia per ricordare e rendere omaggio ad un grande campione con un pomeriggio di basket. Grazie all’hashtag #OneLastShot le immagini e i video di tutti i ritrovi verranno poi montati assieme realizzando un video con cui rendere omaggio a Kobe e a sua figlia Gianna. A Rimini l’appuntamento è a partire dalle ore 15 del 2 febbraio al campetto della Polisportiva Stella in via Abruzzo 36 e l’invito è aperto a tutti, giocatori ma anche semplici appassionati, per salutare Kobe e per ringraziarlo di tutte le emozioni regalate durante la sua carriera. Canotte #8 e #24 sono le benvenute



