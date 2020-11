Per l'ingresso in piscina torna la prenotazione obbligatoria tramite l'App inFila

Fasce orarie e prenotazione obbligatoria: sono queste le nuove modalità di accesso alla piscina del Multieventi per l’utenza del nuoto libero. Con l’entrata in vigore del decreto-legge numero 193 del 2020, al fine di evitare assembramenti, l’ingresso all’impianto avverrà in maniera contingentato. Da lunedì 9 novembre sarà possibile prenotare il proprio ingresso attraverso l’app inFila, sviluppata da AC&D Solutions e già sperimentata con successo dopo il lockdown della primavera scorsa. Attraverso l’app, che sarà presto implementata con nuove funzionalità, sarà possibile riservare uno dei posti contingentati in pochi semplici passaggi. Per farlo è sufficiente scaricare gratuitamente l’app da PlayStore per gli utenti Android e da App Store per gli utenti iOS.





Per facilitare l’installazione della app nella struttura del Multieventi sarà affissa un’apposita cartellonistica con riportato il QR Code da inquadrare. Si ricorda che, come previsto dal decreto e come segnalato da disclaimer sull’App al momento della prenotazione, l’accesso alla piscina del Multieventi, così come a tutte le strutture sportive in gestione al CONS, è consentito esclusivamente a utilizzatori residenti, titolari di permesso di soggiorno oppure ai già tesserati o abbonati a federazioni sportive sammarinesi alla data di entrate in vigore del decreto. Il possesso dei requisiti sarà verificato dal personale della struttura al momento dell’accesso. Per quanti non avessero dimestichezza con l’utilizzo delle app sarà possibile prenotarsi telefonando al numero 0549/885628. Vista la disponibilità limitata dei posti, in caso di sopraggiunto impedimento, si raccomanda l’accortezza di disdire la propria prenotazione per lasciare il posto a chi ne volesse fare richiesta. Si raccomanda infine il rispetto dei tempi, al fine di consentire la regolare sanificazione tra un turno e l’altro.