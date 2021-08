Perilli, Berti, Amine Mularoni premiati alla Giornata Mondiale Fair Play

Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play desidera rivolgere ai medagliati olimpionici Alessandra Perilli, Gian Marco Berti, Myles Nazime Amine Mularoni l'elogio per i brillanti risultati conseguiti con merito alle Olimpiadi Tokio 2020 con le prestigiose medaglie di Argento e Bronzo nelle rispettive discipline sportive praticate. Un risultato esaltante, storico, eccellente, straordinario per il movimento sportivo sammarinese che premia i principali attori protagonisti e tutti coloro che dietro alle quinte hanno contribuito a scrivere una delle pagine più belle della storia sportiva di San Marino. Il Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP), nel rinnovare i sentimenti di gratitudine e apprezzamento agli Olimpionici , comunica che in occasione della " 4^ Giornata Mondiale Fair Play " programmata per Martedì 7 settembre 2021 ore 21 presso la Sala Montelupo di Domagnano San Marino conferirà ai tre medagliati il DIPLOMA DI MERITO FAIR PLAY durante la Cerimonia di Premiazione dei Fair Play Awards 2021 assieme agli altri Premiati.

