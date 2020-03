Perilli e Berti a Nicosia per la prima tappa di Coppa del Mondo

Si alza il sipario sulla stagione internazionale del tiro a volo. Sulle pedane di Nicosia scatterà domani la prima prova di Coppa del Mondo, in programma fino a giovedì 12 marzo. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, accompagnati dal tecnico federale Luca Di Mari, si trovano nella capitale cipriota da ieri. Oggi ancora una giornata di allenamento, ma da domani inizierà la competizione per Alessandra, che affronterà i primi 75 piattelli di qualificazione del trap femminile. Domenica 8 marzo ultime due serie di qualificazione e finale, in programma dalle 14:00, alla quale la tiratrice biancazzurra, reduce dalla medaglia d’argento conquistata al Qatar Open, punta ad accedere. Lunedì sarà la volta del mixed team, mentre la gara di Gian Marco Berti si aprirà mercoledì con le prime serie di qualificazione e si concluderà giovedì.

c.s. Cons