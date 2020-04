Perilli in testa al ranking mondiale: la soddisfazione del presidente Giardi

Come presidente del CONS, a nome mio personale, del Comitato Esecutivo e dell'intero movimento sportivo sammarinese, esprimo grande soddisfazione perché per storica presenza di un atleta in testa a un ranking mondiale, peraltro in una disciplina olimpica di fascino e tradizione come il tiro a volo, specialità trap femminile. Alessandra Perilli continua il suo percorso ad altissimi livelli e conferma le qualità che la rendono assoluta protagonista con un palmares arricchito da questo traguardo personale che ci rende orgogliosi. In un momento così particolare la conquista del primato nel ranking, scalando dalla settima posizione, è un segnale forte per impegnarsi ancora di più nel favorire il ritorno allo sport praticato nel superare l'emergenza sanitaria. Siamo sicuri che tale riconoscimento, conseguito con il crescendo delle performance, sarà da ulteriore stimolo per preparare al meglio gli impegni futuro e la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021 dopo aver conseguito anzitempo una brillante qualificazione.