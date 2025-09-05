TV LIVE ·
Pesca giovanile: successi per Giancecchi ed Errante

5 set 2025
Archiviata la seconda prova del Campionato Sammarinese di categoria U12 e U15. Nella prima la vittoria è andata a Edoardo Giancecchi, che ha chiuso davanti a Thomas Giancecchi e Marco Ceccoli Pondini; nella seconda il successo è di Denis Errante, secondo posto per Matteo Jeannin e terzo di Daniele Clementi. Domenica 21 settembre, durante il weekend di Sport in Fiera, la terza e ultima prova sempre al lago di Faetano, che assegnerà i titoli di campione sammarinese per le due categorie.

Comunicato stampa
Federazione Sammarinese Pesca Sportiva




