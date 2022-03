Pesca in apnea: 25° posto per i titani alla Coppa d'Istria

Dopo diversi rinvii a causa del Covid si è svolta lo scorso weekend la Coppa d’Istria, gara di pesca in apnea andata in scena ad Umago. Al via 33 squadre, tra cui i biancazzurri della Sub Haggi Statti Alvaro Casali, Aldo Babboni e Davide Cesarini, capitanati da Piergiorgio Guidi. Venerdì si sono tenute le operazioni preliminari e sabato la gara, durata 6 ore. In acqua sono scesi Davide Cesarini e Alvaro Casali, al loro esordio in una competizione internazionale, assistiti dall’esperto Aldo Babboni. Per la squadra sammarinese un buon 25° posto finale. La vittoria è andata agli ex nazionali croati Boris Reinic e Aleksandar Tomic.

Cs - Federazione Sammarinese Attività Subacquee