Pesca: Massimiliano e Ivan Biordi vincono nelle Acque Interne, weekend in risalto per la Sps Serravalle a squadre

Sul canale di Migliarino, in provincia di Ferrara, si è tenuta la prima prova del Campionato Sammarinese Acque Interne, valido per la selezioni della Nazionale che a settembre partecipare al Campionato del Mondo in Francia. Massimiliano Biordi della Sps Serravalle ha vinto il settore A, mentre Ivan Biordi della Lenza Biancazzurra ha trionfato nel settore B. Sullo stesso campo di gara si è disputata anche la prima giornata del Campionato Sammarinese a squadre, valido per la selezione del team che prenderà parte ai Campionati del Mondo nel 2025. La formazione della Sps Serravalle composta da Massimiliano Biordi, Roberto Rossi, William Ballabene e Mattia Fabbri ha ottenuto il primo posto.

cs Cons

