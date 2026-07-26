Pesca, seconda prova del Campionato Promozionale Sammarinese 2026: vince Paolo Muccioli
Stamattina al piccolo Lago Pascoli si è disputata la seconda prova del Campionato Promozionale Sammarinese 2026. La gara è stata vinta da Paolo Muccioli seguito da Renzo Francioni e Robert Athos Gasperoni.
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