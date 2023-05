Pesca: Simone Zucchi vince la seconda prova nel campionato Carpa Lago. Bene i juniores U16 con il trionfo di Moroni a Corinaldo

Nel fine settimana si è disputata la seconda prova del Campionato Sammarinese Carpa Lago di pesca sportiva. Nella prova individuale vincono i tre settori Simone Zucchi (41.600 punti, primo assoluto), Filippo Parenti (36.500 punti) e Paolo Muccioli (25.000 punti). Nella prova a squadre, invece, sorride la Cannisti Dogana Amo formata da Filippo Parenti, Cristian Donati e Marco Scarponi che si aggiudica la manche con 7 penalità. Dopo le prime due prove di campionato Simone Zucchi si trova in vetta nella classifica individuale, mentre la Cannisti Dogana Amo è prima in quella per club. La Federazione Sammarinese Pesca sportiva è stata attiva nel weekend anche sul fronte giovanile. Gli atleti juniores Under 16 Diego Pensierini e Simon Moroni, impegnati ai laghi D’Amedeo in provincia di Corinaldo, hanno partecipato alla gara organizzata dall’Istituto Agrario A. Cecchi. Simon Moroni si è posizionato sul gradino più alto del podio, mentre Pensierini ha chiuso in quinta posizione.

