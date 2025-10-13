Pesca Sportiva, a Roberto Gasperoni il Campionato Sammarinese Promozionale

Nelle acque del lago Riviera di Rimini si è concluso il Campionato Sammarinese “Promozionale” con la terza e ultima prova che ha assegnato il titolo biancazzurro. Thomas Biordi e Luciano Valentini si sono aggiudicati rispettivamente i settori A e B. Roberto Gasperoni grazie al secondo posto di settore si laurea campione sammarinese di specialità, seguito sul podio finale da Thomas Biordi e Renzo Francioni, terzo.

C.s. CONS

