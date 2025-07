Pesca sportiva sammarinese: risultati brillanti tra Campionato Veterani e Regionale Promozionale

Fine settimana ricca di gare e ottimi risultati per gli atleti sammarinesi della pesca sportiva, impegnati su due fronti tra Romagna ed Emilia. Veterani in gara al Lago Pascoli Nel pomeriggio di giovedì 17 luglio , presso il Lago Pascoli (RN), si è disputata la seconda prova del Campionato Sammarinese categoria Veterani , valevole anche per la selezione della squadra nazionale 2026. Nel Settore A , ad aggiudicarsi la vittoria è stato Renzo Francioni , seguito da Luciano Valentini al secondo posto e Oscar Grandoni al terzo. Nel Settore B , invece, successo per Elio Pelliccioni , con Marino Gasperoni e Mario Grandoni rispettivamente secondo e terzo. Ottimi piazzamenti anche a Ostellato Sempre nella giornata di domenica 20 luglio , ma questa volta al Canale Circondariale di Ostellato (FE) , si è svolta la quarta e ultima prova del Campionato Regionale Promozionale , sia a squadre sia individuali. San Marino era rappresentata da due club: la SPS Serravalle , che grazie alla vittoria di settore di Gianni Giuliano ha conquistato il terzo posto assoluto nella classifica a squadre; ei Cannisti Dogana , che hanno festeggiato il terzo posto assoluto individuale con un'altra grande prestazione di Renzo Francioni .

C.s. Federazione Pesca Sportiva San Marino

