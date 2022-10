Pesi, Campionati italiani under 17: Giovanni Bollini e Melissa Albanese primi in Regione

Pesi, Campionati italiani under 17: Giovanni Bollini e Melissa Albanese primi in Regione.

La società Polisportiva San Marino Pesi ha partecipato alle Qualificazioni per i Campionati Italiani under 17 con due atleti under 15: Melissa Albanese (cat. 76kg) e Giovanni Bollini (cat. 89kg). Melissa Albanese (anno 2008) ha realizzato tre prove valide nello strappo chiudendo con 56kg, migliorando il suo record personale di +3 kg. Nello slancio conclude con 67kg , migliorando anche qui il suo record personale di +4kg . Il totale di 126Kg le regala il primo posto nella sia categoria e miglior atleta Sinclair (ovvero su tutte le partecipanti). Il sammarinese Giovanni Bollini (anno 2007) ha realizzato 75 kg nello strappo e 95Kg nello slancio. Il totale di 165kg lo fa balzare al primo posto della sua categoria Seguiti ed allenati dall’onnipresente tecnico Stefano Guidi, la Polisportiva San Marino Pesi si classifica al 3° posto come società su 7 partecipanti. Mese intenso per i pesisti sammarinesi: il 22/23 ottobre saranno a Piacenza per le Qualificazioni ai Campionati Italiani Esordienti Under 13 & Criterium Giovanissimi (gara nazionale), e dal 27 al 30 ottobre a Tramelan in Svizzera (gara internazionale).

c.s. Polisportiva San Marino Pesi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: