Piloti FSM in scena a Silverstone

Riparte il circus del motomondiale dopo la pausa estiva. Si accendono i motori a Silverstone per la 12° tappa di campionato. In MotoGP Enea Bastianini (MC San Marino) parte ottavo, tanti i piloti che hanno mostrato un buon passo nelle qualifiche e si preannuncia una gara non facile. Tanti sorpassi nei 20 giri consecutivi, le prime posizioni sono sempre più combattute e fino all’ultimo giro è impossibile capire come sarà il podio. Bastianini guida bene e dimostra un ottimo feeling con la moto, si porta sempre più avanti fino a concludere in quarta posizione. Anche in moto3 lo spettacolo non è mancato. Una categoria che da sempre ci ha abituati a tanti sorpassi e a continui stravolgimenti e Silverstone non è stata da meno. Tatsuki Suzuki (MC San Marino) parte dalla terza fila in ottava posizione, già dal primo giro si capisce che le posizioni andranno conquistate con i denti, tutti i piloti sono agguerriti e pronti a battersi per il podio. Seguono 17 giri con innumerevoli sorpassi con Suzuki da subito nel gruppo di testa. Ma negli ultimi due giri tutto cambia, qualche errore e le gomme al limite portano a terra più piloti, tra loro purtroppo anche Suzuki che deve abbondare la gara all’ultimo giro. Prossimo appuntamento in Austria al Red Bull ring il 21 agosto.