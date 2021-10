Pioggia di medaglie e un incarico di prestigio per San Marino al Campionato Europeo dei Piccoli Stati di Karate

A due anni di distanza dalla sesta edizione del Campionato Europeo dei Piccoli Stati di Karate in Islanda, si è svolta a Podgorica l’ultima settimana di settembre la 7a edizione del Campionato Europeo dei Piccoli Stati di Karate. Una edizione che ha ritoccato il record di presenze di atleti dell’edizione svolta a San Marino. Meeting Committe, Congresso SSEKF, Corsi Arbitri, Briefing Coach, si sono susseguiti nelle sale della nuovissima struttura alberghiera a Podgorica. La delegazione sammarinese era formata dal presidente della FESAM Maurizio Mazza, dai coach Emanuel Santolini, Marcello Santini, Claudio Giuliani, Mauro Casadei, Alessio Magnelli e Veronica Maurizzi e dagli arbitri Fabio Castellucci, Manuel Petza e Antonella Fanti. Il primo appuntamento è stato Congresso degli Small States European Karate Federations, che ha visto la nomina di Maurizio Mazza a Vicepresidente, a conferma dell’ottimo lavoro svolto in questi anni in seno alla SSEKF e dell’alta credibilità internazionale raggiunta. In contemporanea si sono svoltI le riunioni e gli esami per nuovi arbitri titolati SSEKF, con il passaggio ad arbitro ufficiale SSEKF per San Marino, oltre al responsabile arbitrale Fabio Castellucci, di Manuel Petza. Anche a livello agonistico non sono mancate le soddisfazioni. Il quarto posto nel medagliere ed il terzo come numero di medaglie conquistate in questa edizione la dicono lunga sul livello della preparazione tecnica, specie in rapporto a Stati molto più numerosi, senza contare l’assenza dei due atleti di punta Leonardo Mattei e Michele Callini. Sono 35 le medaglie conquistate, di cui 3 ori, 12 argenti e 20 bronzi. Risultati di tutto rilievo, per la soddisfazione del direttivo FESAM. Per quanto riguarda i sammarinesi, esordio all’Europeo dei Piccoli Stati per la giovanissima Denise Bertozzi, quinta nella categoria Kata Cadetti dopo aver perso la finale per la medaglia di bronzo. Il rientro nelle competizioni di Matteo Muccioli si conclude, dopo una incertezza, con una undicesima posizione. Il giovanissimo Michele Santi nel kumite categoria Cadetti Maschile -70 kg conquista il 5° posto, mentre nella Categoria Kumite a squadre conquista la medaglia d’oro insieme a Emanuele Magnelli e Andrea Bozzi. Buone anche le prestazioni di Rebecca ed Eleonora Gaidella. La prima, nella categoria Cadetti Femminile -47 kg: nonostante il suo cammino si sia fermato al primo turno è uscita a testa alta e nel Kumite a squadre ha conquistato il 5° posto. Eleonora, nella categoria Cadetti Femminile -54 kg, si è fermata a sua volta al primo turno ma con una prestazione di tutto rispetto, mentre nel Kumite a squadre ha conquistato il 5° posto.