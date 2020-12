Pioggia di Medaglie per la ASD GYNNIS RIMINI in Ginnastica in Festa, nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2020

Il 4 dicembre, presso la Fiera di Rimini, ha avuto inizio la Ginnastica in Festa, evento Nazionale settore SILVER, organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). Ad aprire le gare di Ginnastica Ritmica, della ASD GYNNIS RIMINI, sotto la guida delle Tecniche Federali Sabrina Natalucci ed Erika Alimonti, sono le ginnaste Sofia Fratti e Ilaria Ricco, classe 2007, nella Categoria Junior 1 LE, sono le prime due ginnaste a scendere in pedana, alla fine della rotazione in ben tre attrezzi, Sofia Fratti si aggiudica il Titolo di Campionessa Nazionale al Cerchio e la Medaglia di Bronzo in all around; mentre Ilaria Ricco conquista due Titoli di Vice Campionessa, conquistando ben due medaglie d’Argento, negli attrezzi Fune e Nastro. Nel pomeriggio Vittoria Magnani, classe 2006, ha vinto ben quattro medaglie d’oro, in all around, e in Fune, Palla, Clavette, nella Categoria Junior 2 LE. A proseguire, nella giornata di sabato 5 dicembre, nella categoria LD, la ginnaste Sofia Pacchioli, classe 2011, vince la medaglia di Bronzo al Corpo Libero e la medaglia d’Argento di Vice Campionessa Nazionale alla Palla. Nel primo pomeriggio Irene De Stefano, classe 2010, si aggiudica il Titolo di Campionessa Nazionale alla Palla; mentre nel tardo pomeriggio, Sofia Mazzucco, classe 2004, conclude la giornata, portando a casa il Titolo di Campionessa Nazionale al Cerchio, su 38 ginnaste in gara, provenienti da tutta Italia arriva Prima. La ASD GYNNIS RIMINI, in sole due giornate di gara e con 6 ginnaste, ottiene un medagliere con un totale di 13 MEDAGLIE 7 ORI, 3 ARGENTI e 3 BRONZI.

c.s. Federazione Ginnastica d’Italia (FGI)