Pioggia di medaglie per la Federazione Sammarinese ai Campionati Italiani di Inline Freestyle

Pioggia di medaglie per la Federazione Sammarinese ai Campionati Italiani di Inline Freestyle.

Si è concluso a Roma il Campionato Italiano di Inline Freestyle, andato in scena dal 9 al 19 luglio e capace di richiamare oltre 600 atleti provenienti da tutta Italia. Undici giorni di gare spettacolari nelle discipline Speed Slalom, Classic Freestyle Slalom, Classic Freestyle Slalom a Coppie, Roller Cross, Battle, High Jump, Free Jump e Slide, inaugurati dalla cerimonia di apertura in Piazza dei Cinquecento, alla presenza delle autorità istituzionali e sportive e con la tradizionale sfilata delle società partecipanti. Le elevate temperature registrate nei primi giorni della manifestazione hanno reso necessario l'attivazione del protocollo caldo, con la sospensione delle gare nelle ore più calde della giornata, senza però intaccare il livello tecnico della competizione. Le prime soddisfazioni per la Federazione Sammarinese arrivano dallo Speed Slalom. Matilde Mina disputa una seconda run impeccabile, senza errori, ma manca l'accesso alla fase a eliminazione diretta per appena cinque millesimi di secondo, chiudendo al nono posto assoluto. Sale invece sul podio Tommaso Terenzi, che supera brillantemente la fase dei KO. In finale ferma il cronometro a 4,798 secondi ma alcune penalità per i coni abbattuti portano il tempo ufficiale a 5,242, sufficiente comunque per conquistare una prestigiosa medaglia di bronzo. Ottima anche la prova di Matilde Terenzi, terzo miglior tempo nelle qualificazioni. In semifinale si impone con autorità, favorita anche dalla doppia falsa partenza dell'avversaria. La finale è combattutissima: Matilde conclude la prova in 4,709 secondi contro i 4,733 della rivale, ma le penalità inflitte a entrambe modificano il risultato finale, con la vittoria che sfuma per appena 54 millesimi. La giornata dedicata alle Slide regala numerose soddisfazioni ai colori sammarinesi, rappresentati da sette atleti qualificati. Ad aprire la competizione nella categoria Allieve sono Nicole Zavattini, Melissa Cesarini ed Eleonora Olivieri. Tutte e tre affrontano la gara con grande concentrazione, dimostrando il lavoro svolto durante la stagione e interpretando con sicurezza il programma preparato insieme ai tecnici. Nicole Zavattini porta a termine una prova precisa e ordinata, completando tutte le proprie slide senza errori e chiudendo al 19° posto in una categoria dal livello tecnico molto elevato. Melissa Cesarini conferma la propria crescita, distinguendosi per fluidità e pulizia d'esecuzione: il suo 9° posto rappresenta un risultato di assoluto valore, maturato grazie a una prestazione convincente e costante. A completare la giornata è la splendida gara di Eleonora Olivieri, che interpreta la finale con personalità e grande controllo tecnico. Ripete con precisione la sua slide di maggior difficoltà, mantenendo alto il livello in ogni run e conquistando una meritatissima medaglia di bronzo, premio per il costante impegno e la qualità espressa in pedana. Tra gli Allievi, Tommaso Terenzi incanta pubblico e giudici con una finale praticamente perfetta. Una prova di livello internazionale che gli vale la medaglia d'oro. Arriva un altro podio anche tra le Seniores femminili grazie a Matilde Mina, capace di superare tutte le batterie fino alla finale. Concentrata e precisa, completa il proprio programma senza errori conquistando una meritata medaglia di bronzo. Nella categoria Seniores maschile Andrea Mandolesi raggiunge la finale senza particolari difficoltà. Nel confronto decisivo con Eric Zaghini mette in mostra una prestazione tecnicamente superiore, con combinazioni di alto livello che gli consentono di conquistare una meritatissima medaglia d'oro. L'applauso più caloroso del pubblico è però tutto per Matilde Terenzi. Attesissima nella finale femminile, realizza cinque slide praticamente perfette, interpretando al meglio il proprio programma di gara. Al termine della prova esplode tutta l'emozione: si lascia cadere a terra in lacrime, consapevole di aver disputato la gara che sognava. Il verdetto dei giudici conferma la straordinaria prestazione con la conquista della medaglia d'oro. Le emozioni proseguono anche nella giornata dedicata al Free Jump, dove ancora una volta protagonista è Tommaso Terenzi. L'atleta supera senza difficoltà l'asticella posta a 120 centimetri, fermandosi soltanto ai 125 dopo tre tentativi non validi. Un risultato che gli vale comunque una splendida medaglia d'argento, impreziosendo ulteriormente il bilancio della spedizione sammarinese. Le ultime emozioni arrivano dal Roller Cross, disciplina spettacolare e ricca di colpi di scena. Tra gli Allievi, Tommaso Terenzi conquista il quinto miglior tempo in qualificazione con 47"751, guadagnandosi l'accesso alla fase a eliminazione diretta. Il suo cammino si interrompe agli ottavi di finale, dove chiude comunque in una positiva nona posizione assoluta. Tra le Junior, Matilde Terenzi conferma ancora una volta il proprio valore facendo segnare il quinto miglior crono in qualificazione (48"640). Nella fase finale una caduta prima della bank compromette la corsa, fortunatamente senza conseguenze fisiche, costringendola a rinunciare alla lotta per il podio. L'atleta sammarinese conclude comunque la competizione con un ottimo quarto posto. Si chiude così il Campionato Italiano di Roma, una rassegna che conferma l'eccellente stato di salute della Federazione Sammarinese di Inline Freestyle. Il ricco bottino di medaglie e le numerose prestazioni di alto livello testimoniano la crescita costante del movimento, premiando il lavoro quotidiano di atleti, tecnici e società e offrendo segnali estremamente incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti nazionali e internazionali.

c.s. FSRS

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