Pioggia di medaglie per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino.

Sabato 19 e domenica 20 febbraio, a Ravenna, si è disputata la prima prova del Campionato Nazionale Uisp di 3-4-5 categoria, Fase 1. Per le atlete della Società Sportiva Ginnastica San Marino, accompagnate dalle tecniche Mariachiara Bacciocchi e Monica Leardini, è stato il rientro alle gare dopo una lunga pausa. I risultati sono stati molto soddisfacenti ed è stata l’occasione per rodare i nuovi esercizi, modificati sulla base del nuovo codice entrato in vigore con l’inizio del nuovo quadriennio olimpico. Nella 3° Categoria Allieve, sono scese in pedana Noa Delvecchio e Noemi Pelliccioni, che si sono così classificate: per Noa 1° posto al corpo libero, 1° posto al cerchio e 3° posto alla palla; per Noemi 2° posto al corpo libero , 4° posto alla fune e 6° posto al cerchio. Nella 3° Categoria Allieve Elite ottima prova con una medaglia d’oro conquistata sia al corpo libero che alle clavette e un ottimo argento al nastro. Nella stessa categoria Lucia Frisoni ha ottenuto un oro alla fune, un bronzo al corpo libero e un 4° posto al cerchio. Nella 3° Categoria Senior Elite è stata la volta di Vittoria Magnani che ha conquistato il 3° posto alla fune, 4° posto alla palla e 6° posto alle clavette. Nella 5° Categoria Senior è scesa in pedana Matilde Tamagnini che si è classificata al 1° posto alla palla e al 2° posto sia al cerchio che alle clavette che al nastro, piazzandosi seconda nella classifica generale. Buone sensazioni dunque per le allenatrici che hanno visto miglioramenti ed individuato aspetti su cui intervenire per perfezionare ulteriormente le prestazioni di queste atlete. Il lavoro è ripreso immediatamente in palestra in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

