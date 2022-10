Pioggia sui piloti della FederMoto Sammarinese

Come spesso accade, soprattutto nei cambi di stagione, la pioggia diventa la protagonista delle gare nel weekend. Quest'ultimo non ha fatto differenza. Sia in Italia che in Thailandia, dove si sono svolte le gare dei nostri piloti, di pioggia ce n'è stata tanta, rendendo spesso i percorsi e i circuiti al limite dell'impraticabile. MotoGp - A Buriram sotto un cielo poco clemente si è svolta la 17° tappa della MotoGp. Per Enea Bastianini (Mc San Marino) è stato un weekend non facile, ma dove con lavoro e tenacia è riuscito a portare a casa un buon risultato con punti importanti per il campionato. Le qualifiche del sabato sono state un passo avanti rispetto al venerdi, dove aveva faticato un po', ma qualche errorino lo ha fermato alla sesta casella. Buona invece la partenza della domencia, sotto una pioggia insistente che limitava fortemente la vista. Un piccolo errore di mappatura non gli ha permersso di essere competitivo nei primi giri, ma risolto il problema è tornato subito all'attacco. Taglia il traguardo in sesta posizione ma sicuramente con tanta esperienza in più, fondamentale per le prossime tre, ed ultime, gare. Moto3 - Anche Tatsuki Suzuki (Mc San Marino) in pista a Buriram questo weekend. Nelle libere del venerdì vola, chiude secondo dietro Sasaki ma lasciando il vuoto dietro a sé prima del terzo arrivato. Le qualifiche del sabato però mostrano un risultato ribaltato, fatica ad essere veloce e non riesce a stabilire il giusto feeling. Si ferma alla 18° casella, La domenica parte con la voglia di rifarsi dai risultati del giorno prima. Dal 18°posto recupera velocemente posizioni portandosi vicino al gruppo di testa, un prestazione davvero di livello. A volte però anche la sfortuna ci mette del suo, al 15° giro un problema tecnico alla moto lo costringe al ritiro. Un finale amaro che certo non meritava, ma le corse sono anche questo. Assoluti d'Italia Enduro - Come dicevamo in apertura anche in Italia la pioggia non è stata da mene, ma in questo caso a subirne di più le conseguenze è stato il tracciato. Per Marco Borbiconi (Mc Titano) è stato un fine settimana fisicamente molto impegnativo. Il sabato si è dovuto ritirare dopo avere praticamente estratto a braccia la moto dalla speciale completamente inagibile. La domenica però ha avuto modo di rifarsi, riuscendo, non senza fatica, a chiudere la giornata in 5° posizione in classe 300 2t.

cs FSM