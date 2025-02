Pista e sterrato per la Scuderia San Marino

Prosegue la permanenza di Mattia Drudi e Giacomo Altoè ad Abu Dhabi per l’Asian Le Mans Series: dopo il terzo posto di categoria GT2 al quarto round per Drudi, i due piloti con licenza sammarinese saranno impegnati nel quinto e sesto round del calendario. Riparte anche il Campionato Italiano Rally Terra e Storico con il Rally Valle del Tevere. Impegnati nel moderno sei equipaggi con Maicol Lanci navigato da Fabio De Luca; Elia Pigani con Luca Mack; ci sarà anche Giacomo Marchioro con Daniele Conti, Jader Vagnini sarà affiancato da Elena Cecconi. I navigatori Diego Zanotti e Alessandro Biordi saranno alle note Andrea Dini e Antonio Marchioro. Nello storico folta presenza con 12 vetture al via a nome Scuderia San Marino. Giovanni Muccioli verrà navigato da Elia Albani; Gilberto Pennacchini con Giuseppe Fanelli, Simone Corcelli sarà affiancato da Michele Fabbri, mentre Enrico Ercolani Volta avrà alle note Umberto Bollini. Nicolò e Alessandro Fedolfi saranno navigati da Livio Ceci e Jessica Femia. Nicholas Ciacci sarà con Alex Guion; Bruno Pelliccioni verrà affiancato da Lorenzo Ercolani, mentre Nemo Mazza sarà insieme a Riccardo Biordi. Per Corrado Costa lo storico partner Domenico Mularoni, mentre Stefano Pellegrini sarà navigato da Natascia Biancolin e, infine, Andrea Marchetti verrà affiancato da Fabio Agostini.

Cs Scuderia San Marino