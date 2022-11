Polisportiva San Marino Pesi: "2022 un anno strepitoso" 2° posto alle Finali Campionati Italiani Under 17

Polisportiva San Marino Pesi: "2022 un anno strepitoso".

Anno 2022 ricco di medaglie e grandi soddisfazioni per la Polisportiva San Marino Pesi, e non si poteva concludere in modo migliore l'anno agonistico con la medaglia d'argento e quindi un secondo posto alle Finali Campionati Italiani Under 17 con l'atleta Albanese Melissa. La gara organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica si è svolta al Biella Forum domenica 20 novembre dove hanno partecipato i migliori 6 atleti italiani per ogni categoria maschile e femminile, i quali hanno conquistato la qualifica alle finali. Albanese Melissa, categoria 76kg, viene premiata con tre medaglie in queste finali italiane : 2' posto nello strappo con 54kg - 3' posto nello slancio con61 kg - 2' posto con un totale di 115kg subito dopo la campionessa italiana Criuscuolo Emme (Stell Bull-Napoli) con un totale di 152kg. Ricordiamo che a Maggio di quest'anno la Polisportiva San Marino Pesi è salita sul podio alle Finali Campionati Italiani Under 15 con l'atleta Bollini Giovanni premiato con la medaglia d'oro nello slancio aggiudicandosi il titolo di Vice Campione Italiano. Ottimi risultati per tutti gli atleti della Polisportiva San Marino Pesi, dagli juniores ai seniores, che con grande impegno e passione continuano la loro crescita sportiva: Bini Michael, Para Simone, Ingenito Riccardo, D’Elia Michael, Gianni Agustin, Caldi Leonardo, Giacomone Maria Belen e Nanna Noemi. La Polisportiva San Marino Pesi in ognuno di suoi atleti riconosce un grande merito sportivo per il lavoro di preparazione svolto in questo anno agonistico 2022 che ha ripreso vita e forza dopo il difficile periodo passato negli anni passati a causa del CODIV19. La squadra degli atleti è seguita dal tecnico Guidi Stefano, ed è molto soddisfatto e orgoglioso di ogni atleta della società sportiva per i loro risultati conquistati e per la passione e la dedizione per lo sport della pesistica, e non meglio di un ex atleta come Guidi Stefano sa riconoscere l’impegno, la forza e la tenacia che ognuno di loro da in allenamento e in gara. Un anno strepitoso conferma quanto sia florido, trend e in ottima salute tutto il movimento della pesistica, e inizia già da ora la programmazione e la preparazione per l’anno agonistico 2023 con le gare già in calendario nazionale e internazionale, ma anche importanti progetti per avvicinare i giovani a questo sport.

c.s. Polisportiva San Marino Pesi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: