Polisportiva San Marino pesi ancora sul podio.

Dopo la finale italiana svolta a Roma il 14/15 maggio, dove è stata vinta la medaglio d'oro nell'esercizio di slancio da Bollini Giovanni , e solo dopo 2 settimane, la Polisportiva San Marino Pesi è salita nuovamente sul podio alla gara del Trofeo Giovanile di Pesistica valevole per le qualifiche campionati italiani Juniores svolta a Piacenza domenica 29 maggio. Nella categoria femminile 76kg ha gareggiato Albanese Melissa (14 anni) aggiudicandosi il 2°posto con un totale sollevato di 111kg : 49 kg nell'esercizio di strappo e 62kg nell'esercizio di slancio. L'atleta ha rinnovato i sui record personali : + 4kg nello strappo e + 7kg nello slancio. Nella categoria maschile 81 kg a gareggiato Bollini Giovanni (15 anni) aggiudicandosi il primo posto con un totale sollevato di 169kg: 75kg nell'esercizio di strappo e 94kg nell'esercizio di slancio. Anche lui ha migliorato i sui record personali : + 1kg nello strappo e + 3 kg nello slancio. I giovanissimi atleti, seguiti dal tecnico Guidi Stefano, giorno dopo giorno con allenamenti costanti e mirati, stanno svolgendo la preparazione mirata alla tecnica per migliorare e crescere la propria performance. I risultati ottenuti confermano che il lavoro svolto, l'impegno e la dedizione, sia da parte del tecnico che degli atleti, sta' crescendo portando ottimi risultati, e lo sono a testimonianza le medaglie vinte in tutte le gare svolte in questi 5 mesi. Albanese Melissa e Bollini Giovanni sono i due atleti giovanissimi della Polisportiva San Marino Pesi che dimostrano grande passione e perseveranza per la pesistica. Alla domanda " cos è per voi questo sport?" fatta ai due atleti loro rispondo : " non ci sono parole specifiche per definire quello che proviamo e sentiamo quando prendiamo il bilanciare in mano. È una passione che ci dà tante emozioni, ci diverte e crea con noi stessi una consapevolezza unica e questo ci stimola tantissimo.

