Polisportiva San Marino Pesi: Giacomone Maria Belen sul podio alle finali assolute italiane di specialità di pesistica olimpica

Si sono disputati a Roma i Campionati Italiani Assoluti di Specialità presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, dove la società Polisportiva San Marino Pesi ha partecipato con l'atleta Giacomone Maria Belen, nella seconda giornate di gare, sabato 24 giugno, in cui si sono affrontati i migliori pesisti d’Italia. Giacomone Maria Belen ha gareggiato nella categoria 45kg conquistando i risultati di 45kg nell'esercizio di strappo, e 60kg nell'esercizio di slancio, aggiudicandosi il 3° posto sul podio in entrambe le specialità di alzata. L'atleta ha partecipato nel 2022 alla medesima gara sollevando nell’esercizio di strappo 46kg e per una piccolissima differenza di peso alzato non riuscita a salire sul podio, ma quest’anno ha potuto ricevere la meritata medaglia.

c.s. Polisportiva San Marino Pesi

