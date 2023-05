Polisportiva San Marino pesi : nuovi traguardi alla finale under 17 di pesistica olimpica

Polisportiva San Marino pesi : nuovi traguardi alla finale under 17 di pesistica olimpica.

La Polisportiva San Marino Pesi ha partecipato alle Finali Italiane Under 17 organizzate dalla Federazione Italiana Pesistica presso il Palazzetto Bentegodi di Verona nella giornata di domenica 30 Aprile: Bollini Giovanni classe 2007, Albanese Melissa classe 2006. Solo i migliori sei atleti italiani di ogni categoria hanno avuto la possibilità di poter salire su questa pedana di gara per aggiudicarsi il tanto desiderato podio. Tre le prime atlete a gareggiare è stata Albanese Melissa, categoria 76kg, piazzandosi al 3° posto nell’esercizio di strappo con 57kg, al 4° posto nello slancio con 67kg, e con un totale di 124kg sollevati. L’atleta evidenzia la sua costante crescita nella preparazione tecnica, e sono i risultati che confermano che Melissa è proiettata verso importanti ambizioni migliorando le sue prestazioni rispetto alla Finale Italiana nel Novembre 2022 a Biella: da un totale sollevato di 115kg dove si è aggiudicata la medaglia d’argento, ai 124kg di quest' ultima competizione. Questa Finale Under 17 è stata per Melissa un test di confronto non solo con le atlete della sua età ma anche con quelle più grandi di lei, ma soprattutto è stata una ulteriore preparazione per poter dare il meglio alle Finali Under 15 programmate per il mese di Novembre riservate alla sua classe di età. Finite le competizioni del settore femminile, salgono in pedana gli atleti maschili ed è il turno di Bollini Giovanni, categoria 96kg, realizzando degli ottimi risultati piazzandosi al 3° posto sul podio con 86kg nello strappo e 107kg nello slancio, conquistando pertanto un bronzo sul totale sollevato di 193kg, classificandosi a queste finali Under 17 con un 3°posto assoluto. Per Giovanni l’anno 2023 inizia con nuovo percorso atletico con un passaggio di categoria negli Under 17, dove si è confrontato anche lui con atleti più grandi sia di età che di esperienza sportiva, dove la competizione è stata molto competitiva per il giovane sammarinese. Ricordiamo che Bollini nell’anno 2022 è stato Vice Campione Italiano Under 15, e anche per lui ora tutta la sua programmazione atletica è proiettata verso le qualifiche dei Campionati Europei Giovanili Under 17 in Moldavia nel mese di Luglio. La Polisportiva San Marino Pesi sale nuovamente sul podio con l’atleta Nanna Noemi, con i risultati pubblicati dalla FIPE dei Campionati Italiani Universitari, dove nella categoria 55kg femminile si aggiudica il 1° posto con 61kg strappo, 80 kg slancio, per un totale di 141kg conquistando pertanto la medaglia d’oro. Gli atleti della società sportiva, accompagnati e seguiti costantemente dal tecnico Guidi Stefano, stanno continuando la preparazione atletica anche per le gare programmate sul calendario FIPE, e la prossima competizione sarà disputata ad Imola il 14 maggio con il 4° Turno di Qualifiche Regionali.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: