Porche club San Marino

Aristotele, nelle sue opere, ha sempre attribuito un valore speciale all'amicizia. La riteneva, infatti, una risorsa preziosa, necessaria e bella ed un incentivo per una vita felice. Durante la nostra esistenza, abbiamo bisogno – tra l'altro - di condividere i nostri vissuti ed appartenere ad un gruppo di persone per assaporare, riconoscersi e confrontarsi su interessi comuni. Questo nobile sentimento - come affermava lo scrittore Sandor Marai nel suo testo Le Braci - non è soltanto uno stato d'animo ideale, ma una legge umana inflessibile. Nel mondo del passato fu la più potente delle leggi, quella su cui si fondarono i sistemi giuridici di grandi civiltà. Questa legge, la legge dell'amicizia vive nel cuore degli uomini al di sopra dell'egoismo e delle passioni. Certamente da questo fraterno sentimento e dall'amore incondizionato verso il motorismo automobilistico ed in particolare per la casa costruttrice Porsche, nasce la proposta, nell'anno 2018, da parte di alcuni appassionati sammarinesi di costituire una specifica associazione denominata "Porsche Club San Marino" al fine di riunire gli amanti delle famose ed apprezzate vetture tedesche e poter così condividere piacevolmente momenti di incontri in allegria e convivialità. Ci piace premettere ed evidenziare che, da oltre 70 anni, infatti, il nome Porsche identifica una tipologia di vetture che hanno saputo coniugare bellezza, fascino, affidabilità e sportività; guidare una Porsche, dalle prime 356 alle più performanti e classiche 911 e fino ai modelli delle attuali generazioni, suscita sentimenti e sensazioni che rimangono nell'intimo dell'appassionato, sono una filosofia di guida che distingue il gentleman driver....la Porsche - pronuncia Porsce – si compra, si vende e quasi sempre si ricompra. Dati statistici rilevano che ai giorni nostri circolano, sulle strade del mondo, più del 70 per cento delle Porsche costruite. Grazie alla grande passione di Fiorenzo Rivelli, promotore principale dell'iniziativa, il club si è regolarmente costituito e registrato, nel secondo semestre dell'anno 2018, come associazione sportiva presso il Tribunale della Repubblica di San Marino e, quindi, riconosciuto come Club ufficiale della casa di di Stoccarda con autorizzazione del Dott. Ing. h. c. F. Porsche Aktiengesellschaft con n.345 in data 23 ottobre 2018. L'associazione opera in sintonia con quanto previsto dal Coordinamento dei Porsche Club di Stoccarda in materia di direttive e regolamenti generali nel rispetto della identità aziendale di Porsche AG e del relativo contratto di licenza. L'associazione ha carattere civile, è apolitica e non si propone, ovviamente, qualsiasi fine di lucro. L'associazione ha scopi amatoriali turistici, culturali e sportivi non agonistici, propone un programma di uscite ed eventi che coniugano la passione per i motori alla bellezza dell'ambiente naturale, alle opere d'arte dislocate nei territori circostanti e a deliziosi percorsi enogastronomici. Possono partecipare ed iscriversi al Porche Club San Marino tutti gli appassionati possessori – sammarinesi e stranieri - di veicoli Porsche di ogni epoca il tutto in ottemperanza allo Statuto dell'associazione. A fronte del già consistente numero di iscritti (siamo nella terra dei motori!!!) il Porsche Club San Marino ha proposto fin dalla sua costituzione diverse e periodiche manifestazioni turistiche culturali che hanno visto la partecipazione attiva dei soci.

