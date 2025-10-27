“Power Up Your Future”: un weekend di formazione per gli atleti sammarinesi sul futuro post-carriera sportiva

“Power Up Your Future”: un weekend di formazione per gli atleti sammarinesi sul futuro post-carriera sportiva.

Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre, si è svolto il workshop “Power Up Your Future”, organizzato dai Rappresentanti degli Atleti con il supporto del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. L’iniziativa, rivolta ad atleti ed ex atleti sammarinesi, ha avuto l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare con consapevolezza e fiducia il percorso verso una doppia carriera e la transizione professionale dopo lo sport. A guidare il workshop è stata Elisa Hämmerle, ex ginnasta olimpica e formatrice per Athlete365 Career+, che ha accompagnato i partecipanti in un percorso di riflessione personale e di crescita, aiutandoli a esplorare le proprie potenzialità dentro e fuori dal campo di gara. Durante le due giornate sono stati affrontati temi centrali per lo sviluppo personale e professionale degli atleti, tra cui la scoperta dei punti di forza e dei propri valori personali; è stata fatta un’analisi delle proprie passioni e interessi, definendo, infine, propositi, obiettivi e progetti futuri. “Le impressioni sono state molto positive. Il workshop, di alto livello, è stato pensato per comprendere le necessità degli atleti e favorire la creazione di un gruppo capace di condividere esperienze comuni. Sono molto soddisfatta della partecipazione a questo evento, che ha permesso di approfondire le loro attitudini e di aiutarli a conoscersi meglio - ha commentato Federica Selva, membro dei Rappresentanti degli Atleti -. Al termine delle due giornate è emersa la volontà di incontrarsi più spesso e, possibilmente, rendere questo appuntamento un momento fisso dedicato a tutti gli atleti sammarinesi. È stato piacevole poter dialogare direttamente con loro e ascoltare in prima persona esigenze e difficoltà. Mi auguro che questo sia solo l’inizio di un percorso che permetta di raccogliere sempre più impressioni e di fare da tramite con tutti gli atleti”. L’iniziativa rientra nel più ampio impegno del CONS nel supportare gli atleti a costruire un futuro sostenibile e appagante anche oltre la carriera sportiva, in linea con i programmi internazionali promossi dal CIO attraverso Athlete365.

C.s. - CONS

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: