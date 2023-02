Premi Fair Play alla promozione: 3a B Scuola Media Serravalle e Andrea Renzi

Proseguono le Nomination dei Premi Fair Play 2023 segnalati dal Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in occasione delle “ 6^ edizione Giornata Mondiale Fair Play “ in programma a San Marino il 7 settembre 2023. Saranno conferiti riconoscimenti: 3° B Scuola Media Statale di Serravalle per un Gesto concreto di Solidarietà “ Ventuno lettere per Lorenzo “, tutta la Classe con l’Insegnante di Lettere Prof. Simona Benzi si sono resi protagonisti con azioni lodevoli verso un loro coetaneo raccogliendo l’appello della mamma di Lorenzo che poi è venuto a mancare. L’altro Premio Fair Play alla Promozione sarà conferito ad Andrea Renzi per la letteratura sportiva, autore di un interessante libro che racconta il Wrestiling dalle origini all’alba del terzo millennio attraverso tre secoli. Nella pagina Facebook del CNSFP sono evidenziate le motivazioni. ll CNSFP sarà inoltre presente e co-organizzatore con il Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC), assieme alle Istituzioni Civili e Sportive, Giunta di Castello di Serravalle alla Cerimonia di Inaugurazione della nuova Via al Polo Sportivo del Titano intitolata al Barone Pierre de Coubertin in programma il 6 aprile 2023, coincidente con la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace proclamata dall’ONU.

