Premio Araldo e Alfiere 2024 alla scuola media Serravalle e terza classe C.

Si è svolta Sabato 6 aprile 2024 presso Aula Magna Scuola Media Statale di Serravalle, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace indetta da ONU, la Cerimonia di consegna del Premio Araldo alla Scuola Media Serravalle e Premio Alfiere ai 18 Studenti della Terza Classe C e Professori Ugo Sansovini, Marika Ceccaroli, Paola Tenore che hanno presentato il Progetto didattico “ LO SPORT CHE UNISCE.” La Giornata è stata introdotta dal Presidente Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin (CSPC) Maria Rita Morganti che si è complimentata con la Scuola Media di Serravalle e gli studenti della Terza Classe per il Progetto didattico a cui ha fatto seguito il saluto del Vice Presidente del CSPC Riccardo Venturini, del Capitano di Castello di Serravalle Roberto Ercolani,del Vice Dirigente Scuola Media Elisa Rossi. Molto apprezzato anche il Saluto Istituzionale, tramite video messaggio, del Presidente Comitato Internazionale Pierre de Coubertin (IPCC) Losanna Prof. Dr. Stephan Wassong Università tedesca dello Sport, Direttore dell’Istituto di Storia dello Sport, Direttore del Centro Studi Olimpici. Erano presenti all’evento il Presidente Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) Gian Battista Silvagni, il Segretario della Giunta di Castello di Serravalle Eros Merlini e il Direttore Tecnico CPSC e CNSFP Diego Renzi. Il prossimo appuntamento del CSPC è in programma per il giorno 16 aprile 2024 in occasione della Cerimonia di accensione della Fiamma Olimpica ad Olimpia Grecia.

c.s. Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC

