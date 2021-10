Premio Fair Play a Maria Teresa Giardi

In arrivo le prime Nomination dei Premi Fair Play conferiti dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) in occasione della “5^ edizione Giornata Mondiale Fair Play 2022” programmata per il giorno 7 settembre 2022. Dopo aver già assegnato al Victor San Marino Calcio il Premio Fair Play alla Promozione, ora si aggiunge un riconoscimento particolare a Maria Teresa Giardi con il Diploma di Merito Fair Play, Atleta del GPA Gruppo Podistico Atletico San Marino che ha raggiunto nei suoi lunghi anni di attività quota 100 fra maratone ultra maratone su strada e ultra trail. Il CNSFP informa come da consuetudine che saranno prese in considerazione anche altre Nomination che saranno individuate a giudizio del Comitato Fair Play e segnalate anche da terzi come le Federazioni, Società Sportive sammarinesi e altri soggetti. La Giornata Mondiale Fair Play che si celebra nel mondo sempre il 7 settembre di ogni anno, rappresenta un importante e significativo evento in cui vengono vengono valorizzati e premiati coloro che si sono distinti con merito nello Sport con significativi esempi di sportività, lealtà, rispetto delle regole in ossequio ai valori etici e principi universali del Fair Play che sono l’essenza e il cuore dello Sport attraverso le proprie declinazioni. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

