Premio Fair Play a Marino Bartolini

Premio Fair Play a Marino Bartolini.

Le nominations in arrivo ai Premi Fair Play conferiti dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) arricchiscono l’elenco dei premiati alla “5^ edizione della Giornata Mondiale Fair Play” programmata per il 7 settembre 2022; è Marino Bartolini Atleta Tiro con l’Arco istintivo che riceverà il Diploma di Merito Fair Play in occasione della cerimonia di premiazione del prossimo anno per i suoi lusinghieri e brillanti risultati conseguiti con merito nella sua lunga carriera di questa disciplina sportiva ispirati ai principi del Fair Play. Il mondo sportivo arcieristico si è notevolmente sviluppato nel corso degli anni sino a divenire disciplina olimpica a partire dalle Olimpiadi di Monaco nel 1972 ed ha un notevole e importante seguito di praticanti che affinano il proprio tono muscolare, le proprie tecniche e programmi di allenamento.

Cs Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP



I più letti della settimana: