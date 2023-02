Premio Fair Play al gesto a Mariaclotilde Adosini

Sarà la spadista italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento del Premio Fair Play al GESTO conferito dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) alla " 6^ Giornata Mondiale Fair Play " in programma a San Marino il 7 settembre 2023. La giovane tiratrice di Scherma di Bergamo Mariaclotilde Adosini, di 17 anni, si è resa protagonista di un bellissimo grande Gesto di Fair Play durante la prova di Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile a Beauvais Francia. La schermitrice italiana, atleta della Polisportiva Scherma Bergamo, nella sua prova vinta contro la francese Juliette Beaudinot era oggetto di una svista arbitrale che nonostante il passaggio del turno acquisito Mariaclotilde ha deciso di ripetere la prova già vinta decidendo con grande spirito sportivo e di Fair Play di ritornare in pedana a ripetere la prova che poi ha perso contro la sua avversaria dichiarando: " Ho fatto solo quello che questo sport mi ha insegnato, lo rifarei ancora." Un messaggio forte, un esempio virtuoso che si ispira ai sani principi e valori universali del Fair Play. Il CNSFP nella giornata del 22 febbraio 2023 ha già contattato personalmente Mariaclotilde e la Polisportiva Scherma Bergamo il Maestro e Direttore Sportivo Francesco Calabrese per congratularsi del bellissimo Gesto di Fair Play e che sicuramente anche le Organizzazioni Internazionali del Fair Play: EFPM e CIFP si muoveranno nel conferire il meritato riconoscimento del Premio Fair Play.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

