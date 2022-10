Premio internazionale Fair Play a Edoardo Ferrari e Cristiana Di Pietrantonio

La Giuria di European Fair Play Movement /EFPM) composta da Danira BIilic (CRO), Raymonds Bergamis (LAT), Alena Kanova (SVK), Rinaldo Orland (ITA), Ryszard Standniuk (POL), presieduta da Katarina Raczova (SVK) ha reso noto i premiati dei Premi Fair Play Europei conferiti a diverse personalità, organizzazioni, campagne promozionali per l’anno 2022 nelle diverse 7 categorie previste da EFPM e che saranno consegnati con una solenne Cerimonia di Premiazione il prossimo 3 novembre 2022 al Salone d’Onore del CONI al Foro Italico di Roma, in occasione dei lavori del Congresso Europeo EFPM. Nell’elenco dei premiati figurano anche EDOARDO FERRARI e CRISTIANA DI PIETRANTONIO che riceveranno i DIPLOMAS OF RECOGNITION, entrambi già premiati anche dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) con il Premio Fair Play al Gesto e Menzione d’Onore Fair Play in occasione della “ 5 edizione Giornata Mondiale Fair Play “ svolta il 7 settembre scorso a San Marino. Il CNSFP desidera congratularsi con tutti i premiati che riceveranno i prestigiosi riconoscimenti internazionali ed in modo particolare con Edoardo e Cristiana. Durante i lavori congressuali verrà sottoscritta la Carta per la Transizione Etica dell’Europa e verrà conferito il “ FAIR PLAY FOR PEACE “ International Award ad una importantissima personalità impegnata nei processi di riconciliazione e di riconoscenza a livello universale.

c.s. Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

