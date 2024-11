Premio Panathlon Studente – Atleta 2024

Grande successo di partecipazione di ospiti e di Panathleti in occasione della conviviale di Novembre dove sono stati premiati i migliori due studenti atleti delle scuole medie e delle scuole superiori. Il premio studente atleta del Panathlon 2024 ha visto una grande partecipazione con ben 49 candidati: 19 della scuola media e 30 della scuola superiore. Ben 29 i candidati di sesso maschile contro i 20 di sesso femminile. I giovani studenti pur registrando risultati sportivi di alto livello agonistico hanno ottenuto una media voto veramente invidiabile: 7 candidati con una media voto fra 7 e 8; 21 candidati con media voto fra 8 e 9; 21 candidati con una media voto oltre il 9. La media voto più alta è stata registrata dall’atleta del nuoto pinnato, Toccaceli Aurora della 2° liceo scientifico di San Marino con una media di 9.86. Gli studenti che hanno partecipato rappresentano ben 21 differenti federazioni sportive. La federazione con il maggior numero di rappresentanti è stata la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio con ben 12 candidati, seguono Golf con 6, Ginnastica Artistica con 5 e l’Atletica leggera con 3. Con due partecipanti gli sport: Tiro a segno, Roller, Pallacanestro, Nuoto pinnato, Karate, Baseball. Hanno presentato un candidato gli sport: Tiro con l’arco, Tennis Tavolo, Tennis, Sollevamento psi, scacchi, Pattinaggio, Pallavolo, Equitazione, Danza sportiva, Ciclismo, Bocce. Un dato interessante che sicuramente meriterebbe un maggior approfondimento riguarda la scelta di frequentare la scuole a San Marino o in Italia, su 41 studenti delle superiori 27 sono iscritti alla scuola superiore a San marino mentre 14 vanno a scuola in Italia. Vincitori del premio per le scuole medie sono risultati: 1° Bologna Pietro del Tennis tavolo, 2° Santolini Valentino delle bocce che hanno saputo unire agli ottimi risultati sportivi una media voto altrettanto valida. Vincitori del premio per le scuole superiori sono risultati: 1° Matilde Terenzi del Roller, 2° Rosa Muccioli della Pallavolo. Le premiazioni condotte dalla Panathleta Roberta Casali sono state effettuate dai rappresentanti della BSI, partner della manifestazione, che hanno consegnato i premi in denaro, Dr. Pierluigi Rossetti e Alessandro Giamberini, i direttori delle scuole: Remo Massari e Giacomo Esposito hanno consegnato una pergamena di riconoscimento e Erica Terenzi, in rappresentanza della Segreteria di Stato alla sanità, con Eros Bologna, Segretario Generale del CONS, hanno consegnato una targa ricordo. Premiare i migliori studenti atleti è per noi un motivo di orgoglio, riferisce il presidente del Panathlon Muccioli Claudio, vedere tanti giovani ragazzi che hanno voti altissimi, che sono dei bravi studenti, ma che al tempo stesso riescono anche praticare con ottimo successo agonistico uno sport è la conferma che studio e sport non sono antagonisti ma possono essere portati avanti entrambi con successo, ovviamente non senza qualche piccolo sacrificio.

c.s. Panathlon di San Marino