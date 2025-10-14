TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News sport
  3. Comunicati sport

Premio Studente Atleta 2025 del Panathlon Club San Marino

Prorogata al 31 ottobre la presentazione delle candidature

14 ott 2025
Premio Studente Atleta 2025 del Panathlon Club San Marino

A causa di alcuni ritardi nella comunicazione, il direttivo del Panathlon Club San Marino ha deciso di prorogare la scadenza per l'invio della documentazione necessaria per partecipare al concorso Studente-Atleta 2025. La nuova data limite è il 31 ottobre, anziché il 19 ottobre come precedentemente indicato. Questa decisione è stata presa per garantire la più ampia partecipazione possibile agli atleti sammarinesi e residenti.
Il Panathlon Club San Marino ha istituito questo riconoscimento per promuovere l'attività sportiva tra gli studenti, considerandola come parte integrante della formazione personale. L'obiettivo è anche onorare i giovani che dimostrano impegno e serietà nel conciliare lo sport con l'istruzione e la formazione. Il premio consiste in due borse di studio del valore di 300 euro e 200 euro destinata ai due migliori studenti/atleti delle scuole medie inferiori, mentre due borse di studio più cospicue, del valore di 500 e 400 euro, sono destinate ai migliori due studenti/atleti delle scuole medie superiori. Si ringraziano la BSI, che ha finanziato l’iniziativa tramite il "Conto Amaranto per i giovani", e le direzioni delle scuole medie inferiori e superiori per la collaborazione dimostrata nel garantire il buon esito del premio.

Gli studenti/atleti che non hanno ancora fatto la richiesta e vogliono partecipare possono richiedere i moduli per la candidatura direttamente via email a panathlon.sanmarino@gmail.com

Si allegano il volantino di presentazione e il modulo di partecipazione.

Comunicato stampa
Panathlon Club San Marino





File allegati


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati sport