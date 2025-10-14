Premio Studente Atleta 2025 del Panathlon Club San Marino Prorogata al 31 ottobre la presentazione delle candidature

Premio Studente Atleta 2025 del Panathlon Club San Marino.

A causa di alcuni ritardi nella comunicazione, il direttivo del Panathlon Club San Marino ha deciso di prorogare la scadenza per l'invio della documentazione necessaria per partecipare al concorso Studente-Atleta 2025. La nuova data limite è il 31 ottobre, anziché il 19 ottobre come precedentemente indicato. Questa decisione è stata presa per garantire la più ampia partecipazione possibile agli atleti sammarinesi e residenti.

Il Panathlon Club San Marino ha istituito questo riconoscimento per promuovere l'attività sportiva tra gli studenti, considerandola come parte integrante della formazione personale. L'obiettivo è anche onorare i giovani che dimostrano impegno e serietà nel conciliare lo sport con l'istruzione e la formazione. Il premio consiste in due borse di studio del valore di 300 euro e 200 euro destinata ai due migliori studenti/atleti delle scuole medie inferiori, mentre due borse di studio più cospicue, del valore di 500 e 400 euro, sono destinate ai migliori due studenti/atleti delle scuole medie superiori. Si ringraziano la BSI, che ha finanziato l’iniziativa tramite il "Conto Amaranto per i giovani", e le direzioni delle scuole medie inferiori e superiori per la collaborazione dimostrata nel garantire il buon esito del premio.



Gli studenti/atleti che non hanno ancora fatto la richiesta e vogliono partecipare possono richiedere i moduli per la candidatura direttamente via email a panathlon.sanmarino@gmail.com



Si allegano il volantino di presentazione e il modulo di partecipazione.

Comunicato stampa

Panathlon Club San Marino





File allegati Bando Modulo

