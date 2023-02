Presentazione 'Rodeo Queen's Combined' e altri tornei week-end a Cattolica

Il Queen’s Club Cattolica si appresta a vivere un mese di intense sfide a colpi di racchetta. Dopo il successo della tappa inaugurale dello ‘Joma Double Tour’ giovanile a fine gennaio, sui campi del nuovo e accogliente centro sportivo di via Leoncavallo (adiacente allo stadio comunale Giorgio Calbi) sono infatti in arrivo una serie di weekend a tutto tennis. Si comincia sabato 18 e domenica 19 febbraio con il primo appuntamento del ‘Rodeo Queen's Combined’ per giocatori e giocatrici di terza e quarta categoria, in questo caso dedicato al doppio, specialità che per le sue caratteristiche riscuote sempre più gradimento tra i praticanti. Le iscrizioni si chiudono giovedì 16 alle ore 12. Un mese esatto più tardi, sabato 18 e domenica 19 marzo, è in calendario il secondo atto di questa speciale combinata, con una prova Rodeo week-end di singolare sempre per giocatori e giocatrici di terza e quarta categoria (adesioni entro giovedì 16 marzo alle 12). Il regolamento prevede che alla fine dei due tornei venga stilata una classifica sulla base dei risultati ottenuti in entrambi, con premi (buoni acquisto di diverso valore a Mix Sport Riccione) per i primi tre della graduatoria. Ai vincitori di ciascuna tappa vengono assegnati 10 punti, ai finalisti 7, ai semifinalisti 4 e 1 punto ai perdenti ai quarti. Ma le proposte non finiscono qui, perché dal 3 al 5 marzo al Queen’s Club Cattolica è in programma un Rodeo Junior, torneo di singolare per under 10, 12 e 14 maschile e femminile, con scadenza iscrizioni fissata per mercoledì 1° marzo alle 12. “Potendo contare su una struttura di prim’ordine, all’avanguardia nella qualità dei servizi, abbiamo intenzione di organizzare nel 2023 tantissime competizioni – sottolinea Giorgio Galimberti, deus ex machina del complesso cattolichino e direttore della Tennis Academy che porta il suo nome – Oltre a quelle in partenza nel giro di pochi giorni, ad esempio, nell’ultima settimana di aprile ospiteremo un torneo under 10 e 12, tappa di categoria A del circuito regionale, ma altri tornei sono in via di definizione, non solo giovanili. E non nascondo la speranza di poter annunciare a breve anche qualcosa di veramente importante per i mesi estivi. Del resto, il nostro è un progetto innovativo e ambizioso che è solo all’inizio del suo percorso, stiamo lavorando con impegno per centrare nuovi obbiettivi e crescere ancora”. In tal senso il Queen’s Club Cattolica, dopo la conferenza stampa di inaugurazione del 14 gennaio, ha lanciato la campagna tesseramento per diventare socio di un centro sportivo a 360°, che dispone di 9 campi da tennis (5 in terra battuta, 3 in cemento e 1 in erba naturale), 2 campi da padel, palestra attrezzata con macchinari Technogym, bar ristorante Streetfood 1271 (aperto tutti i giorni) e Centro medico-sportivo Fisioclinics, davvero un’unicum nel suo genere. In particolare è attiva sino a fine mese la 'promo febbraio' con ben 10 ore gratuite da utilizzare per prenotare il campo da tennis preferito. Per maggiori informazioni si può contattare: tel. 335 7344422 Monica, mail monica@queensclub.it

Cs - Queen's Club