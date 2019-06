Presentazione stagione calcistica S.C.Serenissima 2019 /20

Presso la sala MONTELUPO di Domagnano è stato presentato lo staff e il programma del prossimo anno calcistico 2019-20 . Presenti alla serata giovani calciatori, genitori, i presidenti delle Società FC Domagnano, AC Libertas, SC Faetano e SS San Giovanni, il presidente federale M.Tura e il direttore tecnico federale Massimo Bonini. Claudio Amadori è il nuovo coordinatore responsabile della Scuola Calcio Serenissima e ha presentato il nuovo progetto sportivo di casa Serenissima, volto ad implementare l'eccellente lavoro dei Mister con il supporto di tecnici e preparatori atletici in area motoria per raggiungere un livello sempre più alto di insegnamento in campo mantenendo inalterati i valori sportivi ed etici propri della nostra Scuola, considerata da tutti coloro che vi militano una grande famiglia. Nel periodo della pausa estiva verranno promosse iniziative per rimanere sempre in contatto con i nostri giovani calciatori fino alla quinta edizione del Ritiro prestagionale a Pennabilli (RN) previsto il 30 31 agosto e 1 settembre con la grande disponibilità di ASD Pennabilli Calcio. Parteciperemo ai campionati sammarinesi di categoria UNDER 12e UNDER 10, parteciperemo ai raduni UNDER 8 , e con grande piacere continueremo la collaborazione consolidata negli anni con la Juvenes Dogana Settore Giovanile per quanto riguarda l'esperienza dei campionati giovanili in Italia. Nuovi i giorni di allenamento al campo sportivo di Domagnano dal prossimo anno LUNEDÌ E GIOVEDÌ 16,30 - 18,30

Valentina Mandtelli