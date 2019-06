Prestazione straordinaria per i Lunghi Archi di San Marino

Prestazione straordinaria quella di Domenica scorsa per i Lunghi Archi di San Marino. Nella splendida cornice del Parco Naturale di Monte Fuso, in provincia di Parma, si è svolta una gara di campionato regionale, la gara, organizzata splendidamente dalla compagnia organizzatrice, era valida anche per la qualificazione al campionato Italiano, ha visto protagonisti assoluti gli arcieri della compagnia Biancazzurra, tre primi posti e una serie di ottime prestazioni e piazzamenti importanti. Su tutti la bella prestazione di Davide Filipucci, con tanto di record personale in questa tipologia di gara, che bissa la vittoria di una settimana fa a Bagno di Romagna, prestazione che gli permette di avvicinarsi ancora di più alla vetta della classifica personale nella categoria Arco Storico, terzo podio di fila anche per Antonio Grasso nella categoria Arco Nudo, bel balzo in avanti anche per lui in classifica, dopo qualche gara senza podi, ecco una bella sorpresa, Andrea Filipucci vince nella categoria Compound Freestyle. Oltre i podi, come già detto, sono da segnalare i buoni piazzamenti di altri arcieri in altre categorie, molto bene Sonia Toccaceli nella categoria Longbow, quarta a una manciata di punti dal podio, nella categoria Longbow maschile, altro podio sfiorato da Vito Campo e al sesto posto un ottimo Gianni Ottaviani. I prossimi impegni per i lunghi Archi saranno più centrati nel campo dell’arceria storica, già domenica prossima saranno dieci gli arcieri impegnati a Pesaro, in una gara del circuito LAM.