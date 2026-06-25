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Prestazioni positive per Prota e Forlivesi ai Mondiali Juniores di tiro a segno

25 giu 2026
Prestazioni positive per Prota e Forlivesi ai Mondiali Juniores di tiro a segno

Si è chiusa positivamente la prima esperienza internazionale di Valerio Massimo Prota e Federico Forlivesi, i due atleti della Federazione Sammarinese Tiro a Segno che hanno partecipato al Campionato del Mondo Juniores svolto a Suhl, in Germania. Accompagnati dal tecnico Giorgio Paolini, è arrivata una buona prestazione per Prota con 554 punti nelle qualificazioni della Pistola ad aria compressa chiudendo al 96° posto finale. Forlivesi, impegnato nella Carabina ad aria compressa, ha chiuso con 558.6 punti.

C.s. - Cons




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