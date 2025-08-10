Prima amichevole per il Tre Penne, superata la San Marino Academy Under 22 4-1

Prima uscita stagionale per gli uomini di mister Berardi, che sabato mattina sul campo di Borghi, in provincia di Forlì-Cesena, ha battuto la San Marino Academy Under 22, allenata dal nuovo allenatore Roberto Di Maio, per 4-1. Per i biancazzurri a segno tutti i nuovi arrivati con le reti di Lorenzo Pastorelli, Patrick Casadio e Ruan De Melo e Alessandro Mazzei, due centrocampisti che verranno ufficializzati a breve come nuovi giocatori del Tre Penne. Per il Tre Penne si è tratto del primo test dopo la settimana e mezzo di allenamento svolto a San Mauro Pascoli. Da lunedì 11 la squadra di Città si trasferirà sul campo di Montecchio per completare la preparazione estiva, in vista del debutto in campionato che avverrà venerdì 29 agosto contro il Fiorentino con fischio d’inizio alle 21:15 sul campo di Montecchio.

C.s. - Tre Penne







